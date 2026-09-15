Un weekend di pane, dolci e devozione 

Pane tradizionale, dolci dai paesi di tutta l’Isola, processioni e una festa che da generazioni accompagna la comunità. Dal 19 al 21 settembre Quartucciu riunisce due appuntamenti legati alla propria storia con la Mostra artistica del Pane e del Dolce e i festeggiamenti in onore della Madonna della Difesa.

La sagra

Alla DoMusArt di via Neghelli, la Pro Loco porterà ancora una volta in vetrina pani e dolci provenienti da numerosi centri sardi a partire da sabato alle 10,30 con il convegno di presentazione. «È l’unica mostra di questo tipo in Sardegna, non una sagra – spiega la presidente Anna Chiara Loi –. Attraverso questi prodotti si possono conoscere le culture degli altri paesi e soprattutto si può vedere la manualità di chi ancora oggi custodisce queste lavorazioni. Ci saranno dimostrazioni dedicate alla fregola, a su filindeu e alla preparazione delle seadas».

Sarà la prima edizione dopo il riconoscimento “Sagre d’Eccellenza” ricevuto a Montecitorio negli scorsi mesi. «Sembrava quasi la conclusione di un percorso, invece ci ha dato una spinta per andare avanti». continua Loi. Un percorso che ora guarda soprattutto ai giovani. Lunedì mattina saranno infatti le scolaresche a visitare l’esposizione, con la festa conclusiva dalle 19.30. «Il problema del ricambio generazionale riguarda tante Pro Loco – conclude Loi –. Abbiamo bisogno di ragazzi che raccolgano quello che è stato fatto. Se anche solo porteranno con sé l’immagine di queste lavorazioni e delle nostre tradizioni sarà già una vittoria».

La Madonna della Difesa

Insieme alla mostra, la festa della Madonna della Difesa tornerà ad animare la piazza, con quest’anno alla guida il giovane presidente del comitato Alberto Macaluso, già da tempo impegnato nell’organizzazione. «Per me è un onore rappresentare una festa così sentita dalla popolazione – dice –. Solo assumendo questo incarico ho capito fino in fondo quanto lavoro serva per organizzare tutto nei minimi particolari. Non è stato semplice ma siamo riusciti a costruire insieme queste tre giornate di festa. Il merito è del Comitato, degli amici, di don Elvio Puddu, che mi ha affidato un compito così importante, e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa».

Il cuore delle celebrazioni sarà sabato: alle 9 la vestizione del simulacro, alle 18.30 la messa e poi la processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda e dai gruppi folk, prima dello spettacolo pirotecnico. Domenica proseguiranno le celebrazioni e lunedì, alle 18.30, la messa con malati e anziani chiuderà la festa religiosa. Per gli appuntamenti civili: sabato sera spazio a “X Factor Madonna della Difesa”. Infine, domenica dalle 17 i tornei di pallavolo, biliardino e freccette, l’animazione per bambini, lotteria e alle 21.45 “Teenager Forever - Ti sblocco un ricordo”, a ritmo di musica tra gli anni ‘90 e ‘00.



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