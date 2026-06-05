Un venerdì rosso a Montecarlo: primo Hamilton 

Montecarlo. Tutti aspettavano una Ferrari in palla tra le curve del Principato e la Scuderia ha risposto presente, dominando le prove libere del venerdì, con Charles Leclerc davanti a tutti in mattinata e Lewis Hamilton autore del miglior tempo nel pomeriggio. Le due sessioni hanno visto emergere anche Max Verstappen, capace di tenere sempre dietro le Mercedes di Kimi Antonelli e George Russell, mentre sono apparse più in difficoltà le McLaren. Il sette volte campione del mondo ha rispolverato tutta la sua classe al volante di una SF-26 agile e veloce tra i cordoli che sono risultati più indigesti ad altre monoposto. Hamilton, che ha vinto tre volte sul circuito monegasco (2008, 2016 e 2019), ha fatto registrare il miglior tempo con 1'13”026, 111 millesimi meglio di Leclerc, sempre molto rapido sulle strade di casa. Il secondo posto al Gp del Canada ha dato fiducia al campione e anche la voglia di puntare alla 105ª pole position e alla 106ª vittoria. Altro obiettivo per lui sarà conquistare l'ottavo podio a Monaco, per eguagliare il record di Ayrton Senna. Traguardi che sembrano alla portata visto quanto accaduto ieri in pista, anche se spesso le suggestioni del venerdì non diventano realtà la domenica.

I rivali

Che Monaco con le sue caratteristiche abbia favorito i risultati delle Rosse viene di riflesso confermato anche da quanto fatto da un altro mago del volante, Max Verstappen, che in entrambe le sessioni con la sua Red Bull è stato il terzo più veloce (nella seconda, a 168 millesimi da Hamilton), tenendo sempre dietro i dominatori fin qui della stagione, Kimi Antonelli e George Russell con le Mercedes. Alla fine, il talento italiano leader del campionato ha accusato oltre mezzo secondo di ritardo. Il francese Isack Hadjar ha avuto un brutto incidente nella prima sessione di prove libere, distruggendo la Red Bull sulle barriere, ma poi si è rifatto prendendosi la sesta piazza, davanti a Oscar Piastri della McLaren. Sfortunato il compagno di squadra dell'australiano, il campione del mondo Lando Norris, fermato da un guasto alla batteria e finito in 19ª posizione. Nella top ten sono entrate le due Audi di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, ottava e nona. Oggi prove libere alle 12.30 e qualifiche alle 16, domani la gara alle 15 (Sky Sport).

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