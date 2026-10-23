Un televisore in dono per la casa di riposo 

Un gesto di grande affetto che aiuterà gli anziani della Residenza San Giovanni a trascorrere ore liete in relax. Così i volontari del comitato della Beata Vergine della leva '66 hanno donato un televisore agli ospiti della casa di riposo. «I volontari del comitato avuto un cuore immenso», ha detto Angela Pinna, responsabile della residenza. Il presidente della leva ’66 Sandro Cuccu spiega come è nata l’idea: «Abbiamo organizzato una sottoscrizione a premi e nessuno è venuto a ritirare questo bel televisore. Abbiamo così deciso di farne dono agli anziani. È stata una grande emozione». Molto significata la poesia letta da Adriana, una delle ospiti della residenza: «Tra nonni, sorrisi e tanti bei visi, arriva un regalo davvero gradito, che sarà da tutti con gioia applaudito! Addio al televisore un po’ addormentato, che ogni tanto restava bloccato! Ora con quello nuovo, bello e moderno, ci godremo i programmi d’estate e d’inverno!».

RIPRODUZIONE RISERVATA