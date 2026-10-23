SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Pabillonis.
24 ottobre 2026 alle 00:44

Un televisore in dono per la casa di riposo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un gesto di grande affetto che aiuterà gli anziani della Residenza San Giovanni a trascorrere ore liete in relax. Così i volontari del comitato della Beata Vergine della leva '66 hanno donato un televisore agli ospiti della casa di riposo. «I volontari del comitato avuto un cuore immenso», ha detto Angela Pinna, responsabile della residenza. Il presidente della leva ’66 Sandro Cuccu spiega come è nata l’idea: «Abbiamo organizzato una sottoscrizione a premi e nessuno è venuto a ritirare questo bel televisore. Abbiamo così deciso di farne dono agli anziani. È stata una grande emozione». Molto significata la poesia letta da Adriana, una delle ospiti della residenza: «Tra nonni, sorrisi e tanti bei visi, arriva un regalo davvero gradito, che sarà da tutti con gioia applaudito! Addio al televisore un po’ addormentato, che ogni tanto restava bloccato! Ora con quello nuovo, bello e moderno, ci godremo i programmi d’estate e d’inverno!».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Pisacane: «Voglio un altro Cagliari»

l Gaggini, L. Piras
Le associazioni di categoria chiedono un intervento immediato di Regione e Governo

In campagna è allarme rosso: «Costi aumentati a dismisura»

«Balzello ingiusto, può incidere fino a 150 euro a ettaro» Si rischia l’effetto domino su tutti i settori produttivi  
Andrea Artizzu
L’emergenza

Vertenza carburante: rimossi i blocchi dei Tir,  scendono in piazza i taxi

Riparte l’autotrasporto nel Sud «ma scaffali vuoti per 5-7 giorni» 
Il bando

Capitale del libro, la delusione di Iglesias e Nuoro

Le città sarde superate da Monreale «Il lavoro fatto non andrà perduto»  
Maurizio Liscia Giovanna Pittalis
Regione

«Detenuti mafiosi a Uta, allarme infiltrazioni»

Serracchiani, Meloni e Ghirra: a rischio il tessuto economico-sociale dell’Isola 
Roberto Murgia
Le proteste

Viminale, perquisizioni in tutta Italia

Dopo i disordini milanesi, nel mirino cento persone di cui la metà minorenni 