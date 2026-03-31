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01 aprile 2026 alle 01:06

Un “super esperto” in diritto sportivo per sciogliere i nodi 

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Conosce bene il diritto sportivo italiano, un sistema con le sue regole e la sua particolare disciplina. Ed è tra i massimi esperti in diritto societario. Antonio Romei, 61 anni, da Ravenna, è l’uomo scelto da Tommaso Giulini per condurre in porto la partita del nuovo stadio. Romei, infatti, vanta una consolidata esperienza nelle operazioni di mergers and acquisitions (M&A), operazioni societarie e di finanza straordinaria, in particolare nel settore dello sport.

Socio fondatore dello studio legale “Bdl”, ha ricoperto incarichi di rilievo nel panorama calcistico italiano: è stato infatti vicepresidente della Sampdoria per sei anni, dal 2016 al 2020 e poi tra il 2022 e il 2023, contribuendo in modo significativo al salvataggio della società blucerchiata. Attualmente, presiede inoltre la commissione dirigenti sportivi della Figc, l’organismo che pianifica i corsi di formazione e aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal sistema delle licenze nazionali. Nel corso della sua carriera ha seguito importanti operazioni societarie, tra cui l’assistenza di Fluorsid Group nell’operazione che ha portato all’ingresso dei soci investitori americani. Oggi è legal advisor del Cagliari Calcio, l’uomo scelto per chiudere la partita amministrativa per il nuovo stadio. ( ma. mad. )

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