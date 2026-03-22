Un successo il mercatino della scuola 

Un successo il primo mercatino di Pasqua organizzato dalla scuola primaria di Frutti d’Oro. L’iniziativa ha trasformato il giardino scolastico in un luogo di incontro, condivisione e apprendimento, coinvolgendo attivamente alunni, famiglie e docenti.

Grazie al prezioso contributo degli insegnanti, dei genitori, dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato Misericordia di Capoterra e Capoterra 2.0, i bambini hanno vissuto un’esperienza unica, calandosi nei panni di piccoli commercianti. In vendita dolci preparati in casa, miele, oggetti vintage, giocattoli e manufatti.

I bambini hanno avuto modo di comprendere concretamente il valore del lavoro, della collaborazione e della gestione del denaro, avvicinandosi ai principi base dell’educazione finanziaria in modo semplice e coinvolgente.

Il ricavato sarà destinato al miglioramento dell’offerta formativa e degli spazi scolastici, contribuendo così al benessere dell’intera comunità.

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