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Capoterra
23 marzo 2026 alle 00:39

Un successo il mercatino della scuola 

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Un successo il primo mercatino di Pasqua organizzato dalla scuola primaria di Frutti d’Oro. L’iniziativa ha trasformato il giardino scolastico in un luogo di incontro, condivisione e apprendimento, coinvolgendo attivamente alunni, famiglie e docenti.
Grazie al prezioso contributo degli insegnanti, dei genitori, dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato Misericordia di Capoterra e Capoterra 2.0, i bambini hanno vissuto un’esperienza unica, calandosi nei panni di piccoli commercianti. In vendita dolci preparati in casa, miele, oggetti vintage, giocattoli e manufatti.

I bambini hanno avuto modo di comprendere concretamente il valore del lavoro, della collaborazione e della gestione del denaro, avvicinandosi ai principi base dell’educazione finanziaria in modo semplice e coinvolgente.
Il ricavato sarà destinato al miglioramento dell’offerta formativa e degli spazi scolastici, contribuendo così al benessere dell’intera comunità.

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