Un salvagente per i morosi. Il Consiglio comunale ha deciso di concedere la definizione agevolata ai propri cittadini per Imu, Tari, Tasi, tassa di soggiorno e anche per le multe. A dare le istruzioni sulla definizione è stata l’assessora al Bilancio, Mara Mascia, che in Aula ha illustrato tempi e modalità dell’operazione. «Una possibilità che permetterà ai cittadini di Tortolì di regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti del comune senza sanzioni e interessi. In sostanza - ha spiegato Mascia - il contribuente che non è riuscito a pagare i tributi locali per le più svariate ragioni potrà sistemare e regolarizzare la propria posizione pagando solo il tributo senza l’aggiunta di sanzioni e interessi».

Opportunità

Giusto per citare un caso, soltanto per il 2020 sono stati approvati di recente 1.505 avvisi Imu, per un totale di 1,45 milioni di euro, per l’anno successivo le notifiche in partenza sono 1.691 (1,72 milioni). Ora la Giunta Ladu, sposando le direttive nazionali, vuole andare incontro ai contribuenti azzerando interessi e sanzioni sui tributi locali. «In un momento storico di grandi difficoltà socio-economiche - afferma l’assessora - abbiamo ritenuto doveroso fare la nostra parte dando una possibilità a tutti coloro che vogliono adempiere agli obblighi tributari. È una possibilità che ci siamo sentiti di dare perché comprendiamo nel profondo quali difficoltà possono incontrare i nostri concittadini».

Il tesoretto

Dalla seduta è emerso anche un altro risultato. Oltre al regolamento di contabilità aggiornato dopo diciassette anni e due variazioni al bilancio, per la prima volta nella storia del Consiglio è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria entro i termini previsti dalla norma. «Un traguardo amministrativo e politico che permette al nostro ente di utilizzare le risorse economiche e continuare a perseguire gli obiettivi che quotidianamente ci siamo imposti di raggiungere», conclude Mascia.

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