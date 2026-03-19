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Sanluri.
20 marzo 2026 alle 00:34

Un premio nazionale per la rievocazione storica di “Sa Battalla” 

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“Sa Battalla” di Sanluri conquista il marchio nazionale "Evento di Qualità". La cerimonia istituzionale si è svolta in Senato, dove la presidente della Pro Loco, Lauranna Fenu, accompagnata dal sindaco, Alberto Urpi, hanno ricevuto la targa assegnata dall’Unione nazionale delle Pro loco d’Italia. Un riconoscimento al merito di aver riportato il dibattito storico regionale sul Medioevo sardo con la partecipazione e il confronto di storici e divulgatori di caratura nazionale. Nel corso dell’evento viene rievocato, nelle stesse campagne della città, in cui nel 1409 si scontrarono gli eserciti sardo e aragonese segnando la disfatta delle forze sarde. «Ogni due anni – ricorda il sindaco – Alberto Urpi – raccontiamo un'importante pagina di storia che vede l’impegno di centinaia di persone tra organizzatori, studiosi e figuranti. Un lavoro di squadra, per questo ringrazio gli uffici comunali, gli amministratori, la Pro Loco e le altre associazioni. Un plauso allo studioso Gianni Mereu che con le sue ricerche ha riportato all’attenzione questo importante evento storico». Immediata soddisfazione e gratificazione anche della presidente, frutto dell’impegno costante nella promozione culturale e nella valorizzazione delle tradizioni locali. (s. r.)

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