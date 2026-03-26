Un premio del Coni al maestro di judo 

Palma di bronzo al merito sportivo per il maestro di judo Giorgio Garau di Isili. Da decenni il maestro Garau è il simbolo di quest’arte marziale in tutto il territorio. Un’avventura cominciata da giovane quando nella palestra di Isili, con tanti ragazzi, ha cominciato a calcare il tatami e praticare un nuovo sport. Per Garau «tanta commozione e soddisfazione, anche perché nel mondo dello judo sono il primo: è un riconoscimento che si basa sui tanti premi e successi ottenuti».

Il tempo non ha fatto che alimentare la sua passione portandolo, allenamento dopo allenamento, a diventare un grande maestro e a portare avanti l’unica palestra di judo di un vasto territorio, ben oltre il Sarcidano. Tanti ragazzi si sono formati sotto la guida di Garau e dei suoi collaboratori, judoka che hanno portato la Jigoro Kano sul podio in tante gare. Il riconoscimento del Coni al maestro isilese non è solo un premio alla carriera, ma anche alla fedeltà e all’impegno di Giorgio Garau allo judo in tutta la sua vita. «Un orgoglio anche per il nostro paese», per il sindaco di Isili, Luca Pilia, «con passione e rettitudine ha trasmesso i valori più nobili dello sport diventando riferimento per generazioni di atleti, il nome di Isili brilla nel panorama sportivo nazionale».

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