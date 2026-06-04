Un posto al sole ma per mezza giornata 

Ombrelloni extra large o super-gazebo per i più esigenti, zone economy per giovani, la possibilità di gustare un aperitivo sotto l’ombrellone. E poi aree dedicate ai bambini, servizi riservati a persone con disabilità (sempre garantiti negli stabilimenti della cooperativa Golfo degli Angeli). Si innalzano le temperature, sta per decollare ufficialmente la stagione estiva (sabato 13 giugno), ma le tariffe per lettini e ombrelloni al Poetto per fortuna no. Cioè, non così tanto. Gli stabilimenti sono già sold out alla Prima Fermata, ma è boom di abbonamenti anche alla Quarta e alla Quinta. «Nessuna stangata, lievi aumenti», assicurano i titolari. «Il Poetto», quasi facendo storia a sè rispetto ad altre spiagge dell’Isola, «mantiene uno standard di prezzi accettabile per lettini e ombrelloni», sottolinea Eliana Cara, presidente di Federconsumatori. Anche per questo, molti stabilimenti quest’anno ripropongono la formula “happy hour” o mezza giornata: all’Ottagono, per esempio, l’ingresso a partire dalle 15 permette di risparmiare fino a 10 euro sul costo (20 euro) di due lettini e un ombrellone

La fotografia

Quest’estate i servizi balneari subiscono aumenti in media dell’1% rispetto al 2025: a trainare i rincari sono soprattutto i prezzi dei “giornalieri”: a seconda della Fermata e della fila che si sceglie, per due lettini e un ombrellone bisogna mettere in conto 30 euro in media. «Da anni portiamo avanti la politica dei “piccoli ritocchi”, senza traumatizzare la clientela», spiega Maria Annunziata Abis, titolare della cooperativa Golfo degli Angeli. «La stagione sembra promettente, gli abbonati fidelizzati hanno già confermato la loro postazione e abbiamo una discreta lista di attesa per le postazioni rimaste, fatta salva la quota da lasciare a disposizione dei clienti giornalieri locali e turisti», aggiunge.

I costi

Ma quanto costerà questa estate in media una giornata in spiaggia al Poetto? Premessa: il litorale cambia da Fermata a Fermata e i prezzi variano in base alla scelta della fila (prima, seconda, terza) e alle aree più o meno gettonate. Al Lido, la cabina prima categoria plus (vista mare) più sette tessere costa seimila euro. Cifra che ovviamente si abbassa scalando di categoria. Il principio base è che chi vuole i servizi li paga: alle Palmette 35 euro per la prima fila, per due lettini e un ombrellone (45 ad agosto). Per la mezza giornata con gli stessi servizi si parte dai 25 euro. Pochi metri più in la, al Golfo 1 ombrellone e due lettini nella posizione più vicina al mare costa 35,50 euro, 50 centesimi in più dello scorso anno. Ma se si arriva in spiaggia all’ora di pranzo, dopo le 14, lo stesso servizio per via della formula “happy hour” costa 23 euro. «Confermiamo le tariffe calmierate per le categorie dei clienti fragili. Insomma», spiega ancora la presidente del Golfo degli Angeli, «facciamo in modo che trascorrere una giornata al mare sia alla portata di tutti». All’Emerson, due lettini e ombrellone in prima fila costano 55 euro. Davanti al mare non esiste la “mezza giornata”: chi volesse questa opzione, si deve “accontentare” delle file secondarie e il prezzo scende a 45 e 35 euro, in base alla fila.

Le incognite

Per gli operatori l’estate 2026 sarà anche l’anno dei “problemi di sempre”. «Siamo pronti ad affrontare alla grande la stagione, ma bisogna risolvere il nodo dei bagni pubblici», dice Luciano Spiga, titolare dell’Oasi. «Ora sono aperti, ma senza un controllo continuano a essere sporchi. Abbiamo proposto al Comune una gestione “privata”, non credo che pagare 50 centesimi per utilizzare un bagno pubblico pulito sia uno scandalo. Accade in tutte le città del mondo». Perché no?

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