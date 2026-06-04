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Cagliari
05 giugno 2026 alle 00:35

Stabilimenti, la formula “happy hour” va a ruba 

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Sarà che al Poetto questa estate i prezzi sono più o meno gli stessi dell’anno scorso: da 30 a 35 euro per ombrellone e due lettini nella posizione più vicina al mare (solo a giugno e luglio). Sarà che la gran parte degli operatori, venendo incontro alle richieste dei cagliaritani, ha deciso di proporre la formula “happy hour”, cioè la mezza giornata al mare (dalle 14 o dalle 15) che permette di risparmiare tra i 10 e i 15 euro. Risultato: sul litorale cagliaritano ombrelloni e lettini vanno a ruba. Già sold out alla Prima Fermata, la più gettonata. Federconsumatori: «A Cagliari prezzi ancora accettabili».

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