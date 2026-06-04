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05 giugno 2026 alle 00:35

Emergenza pediatri, 23 verso la pensione 

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I numeri sono ridotti, anche perché in Sardegna i bambini sono sempre di meno, e molti medici scelgono altre specialità con maggiore futuro, però succede che in diversi paesi manchi l’assistenza di base (anche) per i più piccoli, e secondo l’ultimo report Gimbe entro il 2029 nell’Isola raggiungeranno l’età della pensione 23 pediatri di libera scelta, e il ricambio generazionale non è garantito.

«In molte arre del Paese», sottolinea il presidente di Gimbe Nino Cartabellotta, «trovare un pediatra disponibile sta diventando sempre più difficile, se non impossibile. E il problema non riguarda soltanto le zone montane o periferiche, ma anche le grandi città».

Nonostante il drastico calo delle nascite registrato nell'ultimo ventennio, in Italia mancano almeno 497 pediatri, quasi l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. La situazione sembra destinata a peggiorare. La situazione della pediatria è aggravata poi dalle criticità della medicina generale: in teoria ogni pediatra potrebbe avere in cura al massimo mille bambini e ragazzi (sebbene il massimo ottimale sia considerato 850). Oggi queste deroghe rischiano di essere la norma.

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