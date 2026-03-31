Un parco urbano nel rione dimenticato 

Un’onda verde nel quartiere a ridosso della 554, il secondo step di forestazione urbana in vista della nascita del parco atteso da anni da chi abita a Is Corrias. Oltre cento alberi in arrivo all’ingresso del quartiere, e nuove piante nelle vie del centro di Selargius. «Continuiamo a investire sull’ambiente», dice il sindaco Gigi Concu, che sottolinea il traguardo raggiunto di Comune green con la più alta percentuale nella Città metropolitana - dopo Cagliari - di verde per abitante.

In azione

L’intervento stavolta si concentra nel rione incastonato fra la 554 e Barracca Manna. Lì dove mezzi e operai dell’impresa incaricata dal Comune hanno iniziato i lavori per preparare lo sterrato fra via Is Corrias e via Goceano. Un’area di circa un ettaro che ospiterà oltre cento nuove piante: tutto finanziato dall’amministrazione di piazza Cellarium con poco meno di 150mila euro. Non solo, è al rush finale la piantumazione di alberi in alcune vie del centro città. «Investire sul verde significa migliorare la qualità della vita e il decoro della città», sottolinea Concu, «una convinzione che ci ha portato dall’inizio della scorsa consiliatura a impegnarci in tal senso, permettendoci di divenire il Comune della Città metropolitana con il più alto rapporto di verde per abitante: una percentuale di circa il 21 per cento, inferiore soltanto a quella di Cagliari. Risultato», aggiunge il sindaco, «che premia i numerosi interventi realizzati su tutto il territorio comunale e che con il secondo progetto in corso a Is Corrias ci consentirà di creare anche in questo rione un parco urbano a beneficio dei tanti residenti e che speriamo possa incrementare anche gli investimenti dei privati».

Nuovi interventi

Il prossimo passo sarà l’area cani, sempre nello sterrato fra via Goceano e via Is Corrias, e la realizzazione dell’atteso parco. «Il quartiere è in espansione, merita una piazza con spazi per i bambini, panchine, i cestini per i rifiuti che al momento mancano, un’area attrezzata per i quattrozampe», fa notare il consigliere comunale di minoranza e residente nel rione, Omar Zaher. «Ben vengano i nuovi alberi, serve però un parco e degli spazi per l’aggregazione, interventi comunali che possano attirare investitori e portare servizi nel rione». L’area dedicata agli animali è già in programma per quest’anno - assicurano dal Comune - nel frattempo si lavora per completare l’opera con il parco urbano promesso da anni.

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