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Guspini
04 maggio 2026 alle 00:10

«Un paese in lutto, serrande abbassate durante il funerale» 

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La tragedia che ha investito la comunità di Guspini lascia tutti senza parole. Marco Dessì era un giovane padre di famiglia e stimato chef. Il parroco, don Claudio Marras, vuole ricordarlo con le parole di Sant’Agostino: «“Non possiamo vivere quanto vogliamo, e moriamo anche se non vogliamo”: il Santo diceva così ed è proprio vero, Marco non avrebbe voluto lasciare nel dolore la sua compagna e il piccolo Dario, che a giorni si preparava a ricevere la Prima comunione. Una tragedia che lascia senza parole, un silenzio che solo il Signore riesce a spezzare e lenire. La comunità di San Pio X è pronta ad accogliere le lacrime di un pianto che ci coinvolge tutti».

Le esequie si terranno nella parrocchia San Pio X, ma non è ancora stato comunicato il giorno esatto. Anche il sindaco, Giuseppe De Fanti, ha voluto aggiungere alcune parole a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza: «Un dolore che tocca tutti noi, perché quando una giovane vita si spegne così, è l’intera comunità a sentirsi più fragile». De Fanti invita tutta la comunità, le attività commerciali e produttive, a stringersi nel rispetto e nel silenzio del dolore: «Nel giorno delle esequie, di cui sarà data comunicazione ufficiale, chiediamo simbolicamente la chiusura delle serrande durante lo svolgimento del rito funebre, come segno di partecipazione e vicinanza».

Sul web si moltiplicano i messaggi delle persone a lui vicine, che rimangono incredule davanti a questa tragedia: «Grazie di aver fatto parte della mia vita», «Tu abbia trovato la tua felicità», «Abbi cura della famiglia», alcuni dei messaggi lasciati in sua memoria.

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