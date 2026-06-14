Un ottimo Marocco incarta il Brasile 

Brasile 1

Marocco 1

Brasile (4-2-3-1) : Alisson; Ibañez (1’ st Danilo S.), Mar-

quinhos, Gabriel, Douglas San-

tos; Casemiro (1’ st Fabinho), Guimarães (35’ st Danilo O.); Raphinha, Paquetá (16’ st Cun-

ha), Vinícius Jr; Igor Thiago (16’ st Luiz Henrique). Ct Ancelotti.

Marocco (4-2-3-1) : Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (35’ st Salah-Eddine); Bouaddi, El Aynaoui; Saibari (44’ st Rahi-

mi), Ounahi (19’ st El Moura-

bet), El Khannous (35’ st Amaimouni); Brahim Díaz (19’ st Talbi). Ct Ouahbi.

Arbitro : Vincic (Slovenia).

Reti : nel primo tempo 21’ Saibari, 32’ Vinícius Jr.

Note : ammoniti Casemiro, Ibañez. Recupero 3’ pt-10’ st.

New York . Tutti aspettavano il Brasile, invece il meglio lo fa vedere il Marocco. A East Rutherford, poco fuori New York, l’1-1 sta quasi stretto agli africani, che per lunghi tratti mandano in tilt la Seleção e rovinano l’esordio in panchina ai Mondiali per Carlo Ancelotti. Dopo 20’ di grande calcio una verticalizzazione dell’ex Milan Brahim Díaz manda in porta Saibari, prossimo acquisto del Bayern, che lascia sul posto i due centrali e in pallonetto scavalca Alisson. È Vinícius Júnior a togliere il Brasile dai guai, al 32’ con una botta potente dalla sinistra che vale il pareggio. Tante occasioni nella ripresa, ma il risultato non cambia più. «Non dobbiamo scoraggiarci: non si può vincere il Mondiale alla prima partita», ha detto Ancelotti nel dopogara, già criticato soprattutto per il mancato utilizzo di Endrick.

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