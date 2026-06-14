Sogaer, la Cgil contro il compenso triplicato all’Ad 

Non ci sta la Filt Cgil. Il compenso triplicato al nuovo amministratore delegato di Sogaer, il gestore dell’aeroporto di Cagliari, infastidisce la Federazione dei trasporti che «non può esimersi dall’intervenire nel merito», dice il segretario regionale Arnaldo Boeddu. «L’aumento», andato a vantaggio di Riccardo Kustermann, manager arrivato da Milano, «è dovuto alle performance raggiunte dallo scalo Mameli di Elmas-Cagliari». Intanto sui voli in Continuità territoriale in Sardegna, il presidente di Ita, Sandro Pappalardo, ha commentato l’alleanza con Aeroitalia: «Abbiamo scelto di supportarla dove magari non riusciva».

Sul fronte di Kustermann, l’Ad fresco di nomina porterà a casa 190mila euro, non solo nel 2027, ma anche quest’anno, malgrado l’incarico sia stato formalizzato il 3 giugno. Fabio Mereu, il predecessore, aveva un compenso di 65mila euro. «Gli ottimi risultati raggiunti, e ripetuti in tutti questi ultimi anni dalle tre società del gruppo Sogaer – precisa Boeddu – sono frutto quasi esclusivamente della professionalità e dello spirito di abnegazione che i lavoratori mettono a disposizione dei passeggeri e della stessa azienda ogni giorno».

Kustermann è sbarcato nell’Isola da Sea, la società che gestisce gli scali milanesi di Linate e Malpensa, dove il socio di minoranza, al 44,3%, è F2i Ligantia, il fondo di investimento che in Sardegna controlla già gli aeroporti di Olbia e Alghero e sta mettendo le mani su quello di Cagliari. Regista dell’operazione, la Camera di commercio, attuale azionista di Sogaer con il 94,45%, pronta a cedere il Mameli senza gara pubblica, malgrado il parere contrario della Corte dei Conti. Per la Filt Cgil, il super compenso di Kustermann fa a pugni «con il lavoro quotidiano dei dipendenti di Sogaer» che hanno turni molto pesanti, iniziando prestissimo la mattina e terminando a notte fonda», sottolinea Boeddu. «Adesso, prima che entri nel vivo la stagione estiva, auspichiamo l'immediata chiusura dell’accordo sindacale con cui assegnare alle lavoratrici ed ai lavoratori dell’aeroporto un giusto riconoscimento, sia sotto l’aspetto economico che professionale». Kustermann è stato nominato anche Ad di Sogaer security, per altri 40mila euro annui e lordi. ( al. car. )

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