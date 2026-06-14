Litoranea Quartu-Villasimius, cantieri chiusi ma traffico intenso 

Il solito caos domenicale. Senza però l’odissea che in molti temevano. I tanti lavori che stanno rivoluzionando il traffico sulla Provinciale 17 ieri hanno creato disagi contenuti nonostante le migliaia di auto di rientro dalle spiagge. La chiusura dei cantieri durante il fine settimana sta quindi ottenendo il risultato voluto. Nel tardo pomeriggio qualche coda si registrava nei soliti punti “caldi”, gli stessi che però si intasano anche quando la strada è libera da cartelli e operai: il tratto sul litorale di Capitana e quello invece del Margine Rosso.

Eppure nulla era scontato: i lavori avviati da Terna lungo la Strada Provinciale 17 stanno causando notevoli disagi alla circolazione e ai residenti dell'area. I cantieri, necessari per il potenziamento delle infrastrutture elettriche, comportano restringimenti della carreggiata, sensi unici alternati e rallentamenti che si ripercuotono quotidianamente sul traffico locale. Nelle ore di punta si registrano code e tempi di percorrenza più lunghi, con conseguenze per lavoratori, studenti e attività commerciali. Anche i mezzi pesanti e il trasporto pubblico subiscono ritardi che incidono sulla regolarità dei collegamenti.

Dall’altra parte dell’Isola code e rallentamenti sono sono registrati per il rientro dalle spiagge del sudovest attraverso la Statale 195 dove sono iniziati da mercoledì i lavori sul tratto costiero danneggiato dal ciclone Harry. Fin dalle prime ore della mattina, l'aumento del traffico verso le località costiere si è scontrato con le limitazioni imposte dai cantieri, generando tempi di percorrenza ben superiori alla norma. La situazione si è intensificata nelle fasce centrali della giornata, ma senza caos, e alla sera quando migliaia di automobilisti di rientro a Cagliari da Chia e Santa Margherita di Pula si sono trovati imbottigliati nei tratti interessati dai lavori.

I disagi hanno interessato ovviamente anche residenti, lavoratori e attività commerciali della zona, penalizzati dalle difficoltà negli spostamenti. Pur riconoscendo la necessità degli interventi per migliorare la sicurezza e la viabilità dell'arteria, molti cittadini chiedono una programmazione dei lavori che tenga maggiormente conto dei flussi turistici e del traffico domenicale, soprattutto durante la stagione estiva, per ridurre l'impatto sulla mobilità.

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