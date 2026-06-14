«La tutela della spiaggia prima di tutto» 

L’ingresso a dieci euro per ogni persona e un ombrellone a famiglia (90 in tutto). Le nuove norme per l’accesso a Punta Molentis superano il primo esame domenicale trovando la collaborazione dei turisti che hanno fatto i conti con numero chiuso e regole rigide: «Giusto tutelare la spiaggia» ancora ferita dall’incendio del luglio del 2025. Molti sorrisi in una giornata dal meteo perfetto, ma anche qualche protesta per l’obbligo di stare fino a cinque persone sotto un unico ombrellone nelle ore più calde della giornata.

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