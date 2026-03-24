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Decimomannu.
25 marzo 2026 alle 00:41

Un nuovo ingresso a scuola per garantire la sicurezza degli studenti 

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Arriva la svolta per la sicurezza degli alunni della scuola primaria di via Eleonora d’Arborea. Da lunedì il Comune darà il via a un atteso intervento strutturale volto a risolvere il caos che da qualche anno agita le famiglie. Il cuore del progetto riguarda la realizzazione di un nuovo ingresso secondario nel vico Eleonora d’Arborea, che sarà dotato di una tettoia di circa 200 metri quadri. L’opera permetterà a bambini e genitori di attendere l’apertura dei cancelli al riparo dalle intemperie, ponendo fine ai disagi vissuti nei giorni di pioggia.

L’apertura del nuovo varco consentirà inoltre all’amministrazione di procedere, presumibilmente, con l’istituzione di una Ztl, una misura strategica per allontanare le auto in manovra dai piccoli pedoni e garantire ordine durante l’entrata e l’uscita. Nonostante il cantiere, le lezioni proseguiranno senza interruzioni.

L’annuncio della sindaca Monica Cadeddu giunge dopo mesi di tensioni. Mentre la dirigenza scolastica ha mantenuto i cancelli sbarrati per carenza di personale e motivi gestionali ereditati dal periodo Covid, il Comune risponde ora con un investimento che punta a garantire la sicurezza. (sa. sa.)

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