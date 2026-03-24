Stadio, passi avanti verso l’accordo 

Ora resta lo scoglio sul canone di concessione: troppo pochi per il Comune i 50mila euro all’anno proposti dal Cagliari calcio per il nuovo stadio. Impossibile, invece, per la società rossoblù pagare di più perché non si reggerebbe più il piano economico finanziario. La vertenza sul nuovo stadio del Cagliari registra però un passo in avanti: ad annunciarlo ieri in Consiglio comunale l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. L’amministrazione concederà il diritto di superficie (ma senza ipoteca) e il club di Tommaso Giulini rinuncerà a mettere a reddito (1,5 milioni previsti) i parcheggi attorno allo stadio.
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