Areus e vigili del fuoco assieme nelle maxi emergenze 

«Questa è la ripresa di una collaborazione che dovrà rendere concreti e operativi quei protocolli innovati, soprattutto nei settori critici d’intervento», premette Angelo Serusi, direttore generale di Areus. Nicola Micele, direttore regionale dei vigili del fuoco, aggiunge: «Il nostro accordo ha un obiettivo strategico: integrare il nostro soccorso tecnico con quello sanitario».

Sinergia

Un accordo che ritorna, dopo anni. Da una parte l’Azienda regionale dell’emergenza urgenza, dall’altra la direzione isolana dei vigili del fuoco. È stato siglato a Nuoro, ieri mattina, il protocollo d’intesa che permette di ottimizzare la gestione delle maxiemergenze. Tra i due enti si fa largo una nuova modalità di cooperazione, da applicare sia in contesti ordinari sia in scenari ad alta complessità. «La nostra regione presenta specificità territoriali che rendono necessaria una sinergia strutturata», spiega Serusi. «In quest’ottica la collaborazione tra Areus e vigili del fuoco, nella gestione di eventi critici, consentirà di ottimizzare la gestione delle emergenze sia in situazioni ordinarie sia di micro-calamità e maxiemergenza». Micele prosegue: «In molti interventi di soccorso, come il salvataggio delle persone, il soccorso sanitario e quello tecnico sono l’uno strumentale all’altro».

Nuovo corso

L’intesa definisce l’integrazione del personale sanitario nelle squadre dei Vvf Usar (“Urban search and rescue”) da impiegare in scenari complessi, magari a seguito di crolli dovuti a esplosioni, terremoti o frane. La cooperazione riguarderà anche la preparazione del personale sanitario che potrà intervenire, insieme ai vigili del fuoco, per gli scenari non convenzionali di difesa civile Nbcr (Nucleare, biologico, chimico, radiologico). Il protocollo prevede pure maggiore sinergia tra le Centrali del Numero unico europeo 112 e del 118 con le sale operative dei comandi dei vigili del fuoco. Infine, il corpo dei vigili del fuoco metterà a disposizione i propri elicotteri per il supporto Hems (trasporto equipe, organi, tessuti).

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