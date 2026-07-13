Un murale per Dario in piazza Teodosio 

Il rumore dei motori, le mani sporche di grasso e quel sorriso buono che a Monserrato conoscevano tutti. Tre mesi fa, il cuore di Dario Atzeni si è fermato all’improvviso nel sonno, a soli 45 anni, lasciando la sua comunità orfana di un amico insostituibile. Ma il dolore, qui, ha deciso di non restare in silenzio, trasformandosi in un progetto d’arte e d’amore.

L’idea di realizzare un grande murale in sua memoria è nata spontaneamente dagli amici del figlio maggiore, Roberto (23 anni), che insieme al fratellino Marco (9) e alla mamma Francesca Busonera custodisce il ricordo di una vita spezzata troppo presto. «Dario era un ragazzo d’oro», racconta la moglie Francesca dopo 28 anni passati insieme. «Vedere tutto questo affetto ci dà la forza di andare avanti e dimostra quanto bene mio marito abbia seminato».

L'opera prenderà forma sulla facciata della palazzina numero uno di Piazza Teodosio, nel cuore del quartiere dove Dario viveva. Per finanziare il lavoro dell'artista e l’acquisto dei materiali è già partita una gara di solidarietà, con una raccolta fondi attiva su GoFundMe e tramite bonifico bancario.

Il traguardo non è ancora vicino, ma Monserrato non si ferma. Quando i pennelli avranno concluso il loro lavoro, Francesca e i suoi figli non dovranno più guardare solo il cielo per cercarlo: basterà affacciarsi alla finestra per ritrovare quel volto amato, impresso per sempre nel cuore del quartiere, come una presenza silenziosa e custode che continuerà a sorridere loro ogni giorno.

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