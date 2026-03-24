Un murale dedicato ai libri con le storie degli artisti 

Una libreria che racconta una storia, anzi tante storie: quelle degli artisti, internazionali e paesani. Così si presenta il nuovo murale dell’artista sansperatino Giampaolo Spiga, inaugurato nei giorni scorsi nella via Arbarei. «Una vera e propria libreria composta da 4 ripiani e 8 scomparti», la descrive il sindaco Fabrizio Madeddu. E per ogni ripiano c’è un tema: «Il primo è dedicato ai grandi classici greci e latini ed ai sommi poeti italiani (Dante, Manzoni, Leopardi per citarne solo alcuni), il secondo ai vari artisti locali, poeti, pittori, scultori che hanno contribuito a rendere celebre il nostro paese, da Pinuccio Sciola ad Angelo Pilloni, da Nino Landis a Franco Gaviano, da Raffaele Muscas a Giampaolo Mameli e tanti altri ancora». Il terzo ripiano è dedicato invece ai «grandi personaggi sardi delle varie epoche, inclusa quella contemporanea». Da Grazia Deledda a Nivola. Rappresentati anche alcuni vinili d’epoca. «Uno spazio ad hoc (nel primo dei quattro ripiani) l’artista lo ha dedicato a Cuncambias, il noto festival di cultura popolare che quest’anno giunge alla sua XXII edizione», conclude il primo cittadino, analizzando il murale. «Grazie di cuore Giampaolo per questa nuova opera, molto bella ed altrettanto originale che va ad arricchire la nostra comunità». ( m.pi. )

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