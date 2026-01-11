VaiOnline
Al Puglisi.
12 gennaio 2026 alle 00:14

un monastir infinito fa festa nel recupero 

Montespaccato 2

Monastir 2

Montespaccato (5-3-2) : Oliva; Laurenzi, Rotondo, Celli, Cervoni, Lauri (45’ st Ercoli); Vitolo (38’ st Cantoni), Franco (36’ st Lilli), De Marchis (22’ Madeddu); Putti, Vitelli (34’ st Celentano). In panchina Tassi, De Gregorio, Malizia, Milone. Allenatore Bussone.

Monastir (3-4-3) : Cocco; Cortinovis, Jah (1’ st Ardau), Porru; Pinna, Piro (45’ st Pisano), Corcione, Piseddu; Gibilterra (8’ st Masia), Aloia, Leone. In panchina Fusco, Mereu, M. Conti, B. Conti, Collu. Allenatore Angheleddu.

Arbitro : Carrisi di Padova.

Reti : pt 12’ Vitolo, 17’ Putti; st 33’ Aloia, 50’ Corcione.

Note : ammoniti Jah, Masia, Franco, De Marchis, Vitelli.

ROMA. Al Don Pino Puglisi spettacolare rimonta del Monastir, che pareggia in pieno recupero fermando sul pari il Montespaccato.

La cronaca. Al 12’ la squadra di Angheleddu va sotto: Vitolo calcia una punizione con la palla che scavalca la barriera ed entra in rete. Al 17’ i padroni di casa raddoppiano con un colpo di testa sul secondo palo di Putti.

I biancoblù reagiscono: al 26’ Aloia sfiora la palla in scivolata su un cross di Pinna. Al 42’ Gibilterra calcia dal limite ma Oliva para. Al 43’ tiro di Corcione deviato in corner dopo un rimpallo. Al 6’ della ripresa Cocco blocca un diagonale di Cervoni. Al 20’ Leone parte in contropiede e conclude, ma Oliva chiude lo specchio. Al 29’ traversa dei laziali con Vitolo.

Al 33’ il Monastir accorcia: cross dalla destra verso Masia che spizza sul secondo paio per Aloia il quale insacca di testa. Nel recupero Oliva sventa un colpo di testa di Cortinovis e un tiro di Ardau.

All’ultimo minuto del recupero i campidanesi trovano il meritato 2-2 finale grazie a un eurogol di Corcione che calcia di esterno dai trenta metri e spedisce nel sette.

