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Musei
18 giugno 2026 alle 00:38

Un mese di animazione per i bambini 

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A Musei prenderà il via il primo luglio e si protrarrà per un mese il progetto dei centri estivi, a cui partecipano bambini non solo del paese ma anche dei centri vicini, che ha raggiunto il numero record di iscritti di sessanta unità. Si tratta di un progetto educativo riservato ai bambini dai 3 agli undici anni appartenenti alla scuola dell'infanzia e a quella primaria, gestito da Rete donne Musei e finanziato dalla locale amministrazione comunale. Le sedute si tengono in contemporanea dalle 9 alle 13, dal lunedì al venerdì, nei locali del centro culturale del parco Etfas e in quelli della sede di Rete Donne, nella via Enrico Fermi a Musei. I partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi: quello dedicato ai bambini della scuola dell'infanzia e quello rivolto ai bambini della scuola primaria. Il programma prevede laboratori artistici e creativi, letture animate, giochi d'acqua, laboratori di cucina, attività sportive e numerose esperienze educative in grado di coniugare divertimento, socializzazione e apprendimento. (p. cab.)

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