Un medico alla guida di una lista civica 

Giovanni Maria Fois è il secondo candidato ufficiale alla carica di sindaco per le elezioni comunali di Elmas fissate il 7 e 8 giugno. Il nome e il volto del medico masese sono stati presentati ieri sera all’hotel Mansio, durante una riunione promossa da un gruppo di cittadini che ha dato vita a una nuova lista civica: «“Elmas Riparte” nasce per rimettere in moto ciò che si è fermato, per sbloccare ciò che è stato lasciato in sospeso, per accelerare ciò che procede a rilento e per trasformare gli impegni in risultati concreti», ha annunciato Fois.

L’appello civico

L’annuncio è arrivato dopo una fase di consultazione interna alla comunità locale, culminata in un documento di investitura che chiede una netta discontinuità con il passato. I promotori della lista hanno analizzato l’operato delle precedenti amministrazioni, lamentando che molti dei programmi elettorali siano rimasti incompiuti. La richiesta rivolta a Fois è quella di un impegno diretto per risolvere le criticità della gestione ordinaria: dall’efficienza degli uffici comunali alla cura delle strade, fino al miglioramento del servizio di raccolta differenziata.

Il profilo

Classe 1956, Fois vanta una lunga carriera nel settore sanitario. Dirigente medico al Brotzu dal 1992, ha ricoperto un ruolo chiave nella creazione e nel coordinamento del sistema 118 in Sardegna, dirigendo la centrale operativa del Sud Sardegna anche durante l’emergenza pandemica.

Noto per il suo impegno nel volontariato (è direttore sanitario della Sos Elmas) e per la partecipazione attiva in associazioni come l’Aido e, in passato, nel comitato contro l’espansione dell’aeroporto, Fois si presenta come una figura di garanzia esterna alle dinamiche dei partiti tradizionali.

Gli obiettivi

Dopo aver accettato l’incarico, Fois ha tracciato le linee guida della sua corsa elettorale: «Questa candidatura rappresenta una scelta di responsabilità verso la mia comunità. Gran parte dei programmi presentati nelle scorse elezioni sono rimasti sulla carta, alimentando un senso di delusione tra i cittadini».

L’obiettivo dichiarato è quello di far ripartire la macchina amministrativa, attualmente sotto gestione commissariale. «Elmas merita un Comune che decide e ascolta», ha ribadito il candidato: «Vogliamo trasformare gli impegni in risultati concreti, partendo dalle cose già fatte e completando quelle rimaste in sospeso. Lo faremo con una lista civica libera, aperta al contributo di chiunque voglia sostenere questo progetto senza imporre logiche di parte».

Il quadro elettorale

Con la discesa in campo di Fois la sfida elettorale di giugno inizia a delinearsi. La proposta di “Elmas Riparte” punta a intercettare il voto di chi cerca una gestione pragmatica e focalizzata sulle necessità quotidiane del paese. Nei prossimi giorni verranno resi noti i nomi degli altri componenti della lista e i dettagli del programma amministrativo che sarà presentato agli elettori.

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