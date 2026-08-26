Un matrimonio da mille e una notte 

L’anno scorso il regalo per il fidanzato sardo, la villa di Romazzino appartenuta all’ex ministro del petrolio saudita Ahmed Zaki Yamani e costata la cifra record di 160 milioni di euro. Quest’anno il matrimonio da mille e una notte in Costa Smeralda. Il miliardario statunitense Brendan Blumer ha rotto gli indugi, il primo weekend di settembre si sposa con l’olbiese Salvatore Spano. I due stanno assieme da qualche anno, si sono conosciuti nel negozio di Gucci a Porto Cervo, dove Spano lavorava. Blumer, 39 anni, re delle criptovalute, per le nozze con il compagno sardo porta nell’Isola il fior fiore della finanza internazionale, la lista degli invitati è top secret e il matrimonio richiederà misure di sicurezza straordinarie. Basti dire che la coppia, per allietare le serate degli ospiti, ha scelto gli artisti Lady Gaga, Laura Pausini, Giorgia e i Coldplay. E non basta, gli invitati alloggeranno tutti nell’hotel Romazzino, preso in blocco, e forse sarà necessario anche un altro albergo a cinque stelle della Costa Smeralda. Ai primi di settembre un consistente gruppo di miliardari di tutto il mondo sarà in Gallura per festeggiare Brendan e Salvatore.

Una nave per gli sposi

Il miliardario statunitense e il fidanzato olbiese hanno iniziato a festeggiare il 12 agosto a Porto Cervo, durante il Gala Night all’Hotel Cala di Volpe. Blumer e Spano hanno assistito con un gruppo di amici, molti gli olbiesi, al concerto di Katy Perry. L’antipasto del matrimonio che durerà quasi una settimana, di sicuro quattro giorni di festa saranno in Sardegna. I preparativi sono sotto gli occhi delle persone che lavorano nel porto di Olbia. In una delle banchine dell’Isola Bianca c’è il traghetto Agata, dove operai e tecnici sono impegnati in un complesso intervento di adeguamento e trasformazione. La nave ospiterà almeno due cene per gli invitati e il palco, in via di allestimento, progettato per le esibizioni di Lady Gaga e Coldplay. Il programma è ancora in via di definizione. Il traghetto Agata dovrebbe fermarsi una prima sera davanti a Capo Figari e poi in Costa Smeralda (di fronte al Pitrizzo o a Capriccioli). Sempre sul traghetto potrebbe esibirsi anche Laura Pausini. A bordo è in corso l’allestimento di una grande sala per il ricevimento e un ristorante. Stando a indiscrezioni la società specializzata che organizza le nozze si sta confrontando con la Direzione marittima di Olbia per il posizionamento e le soste del traghetto Agata. La lista degli invitati è stata consegnata anche a Prefettura, Questura, Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri e ovviamente a ministero degli Esteri e dell’Interno. Tra gli ospiti diversi ambasciatori, politici e artisti di rango internazionale. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda, contattato ieri ha salutato e chiuso il telefono al primo accenno sul matrimonio, ma l’amministrazione del centro gallurese incasserà una vagonata di soldi per il “disturbo”. Anche il Comune di Olbia avrà un “ristoro” per i disagi, effetti collaterali del matrimonio sardo-americano.

In Costa Smeralda

Sono previsti una serata in spiaggia a Capriccioli e una cena nella villa di Blumer a Romazzino, probabilmente con un concerto. Sabato 5 settembre, la frazione olbiese di San Pantaleo sarà tutta per gli sposi e gli invitati. Negozi e ristoranti (anche loro pagati per il disturbo) saranno a disposizione di festeggiati e invitati. Si parla di una esibizione di Giorgia nel cuore del borgo turistico olbiese.

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