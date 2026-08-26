Diesel, accise tagliate fino al 5 settembre  

Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. Il governo cerca così di contenere l’aumento del carburante nei dieci giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi però, è l’impegno ribadito nel Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto, l’obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni contro il caro carburante, «selettivi sulla base del reddito».

Accordo con l’Eni

L’input di Giorgia Meloni è fare presto. Nei prossimi giorni verrà valutata la forma di queste misure, e soprattutto la copertura finanziaria. Intanto le risorse per coprire lo sconto sulle accise arrivano da un nuovo meccanismo, previsto nello decreto, di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. La misura «inedita è stata definita in accordo con i gruppi coinvolti», spiegano fonti di governo. E, secondo quanto filtra, probabilmente riguarderà in particolare l’Eni. L’acconto, che secondo una bozza del provvedimento dovrebbe essere fissato al 39%, farebbe poi maturare alla società un equivalente credito di imposta. Il meccanismo è diverso (e probabilmente è molto inferiore l’entità finanziaria) rispetto all’accordo tra governo e banche del 2024 sul rinvio delle deduzioni delle quote delle svalutazioni e perdite dei crediti e dell’avviamento correlate alle Dta.

Le ipotesi

E di certo nulla c’entra con il tema extraprofitti, che anche nelle scorse ore ha prodotto scintille tra Lega e Forza Italia. Dopo la decisione di prorogare per un’ultima volta il taglio delle accise sul diesel (che sarebbe scaduto ieri), presa alla vigilia del Cdm, in mattinata il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha studiato le varie possibilità a Palazzo Chigi con il sottosegretario Alfredo Mantovano e i tecnici. C’erano anche le ipotesi di fermarsi al 4 settembre o spingersi fino al 7. Alla fine, con 13 milioni al giorno (circa 2,6 miliardi la spesa da metà marzo), si è scelto di coprire quasi per intero la prima settimana di settembre, in cui si attende forte traffico sulle autostrade.

«Misure sovietiche»

Ora si studieranno aiuti «strutturali però mirati - li definisce Antonio Tajani – che possano aiutare soprattutto i ceti più deboli, il ceto medio, e aiutare le imprese». Per Giuseppe Conte il taglio delle accise è «l’ennesimo sconticino impercettibile, peraltro già mangiato dai prezzi dei carburanti». Al governo, attacca il leader M5S, «come per incanto, il coraggio torna solo quando si parla di soldi per le armi». «È il momento di tassare gli extraprofitti, Meloni abbia il coraggio di far pagare di più chi si è arricchito anche in questa crisi», l’affondo della segretaria Pd Elly Schlein, su questo tema «il governo litiga e gli italiani pagano il conto».

In effetti sono tesi gli scambi a distanza. Tajani si conferma «contrarissimo» a tassare gli extraprofitti delle banche (come propone la Lega «per ridurre le accise in modo consistente»), una misura che «sa di Unione Sovietica», pur notando che «un contributo è giusto che sia dato: come abbiamo fatto con banche e assicurazioni, deve esserci un confronto concordato». La replica leghista è affidata a Claudio Borghi: «Ricordo a Tajani che anche le accise sono imposte: la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che, grazie a quei cittadini, ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni».

L’altra alternativa «fare più deficit. Per la Lega - conclude Borghi - l’unica cosa che non va è tassare i cittadini, le altre due possibilità vanno bene. Se altri hanno altre priorità è giusto saperlo con chiarezza». Sul tavolo Salvini ha messo anche la proposta di uno scostamento di bilancio da 20 miliardi. «Noi - ha commentato la presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola - siamo pronti da molti mesi, abbiamo la nostra posizione, faremo i nostri negoziati». Nella Lega la considerano «un’apertura da parte di Bruxelles».

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