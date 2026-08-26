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Porto Cervo
27 agosto 2026 alle 00:39

Matrimonio con Lady Gaga e Coldplay 

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Si sposano il primo weekend di settembre e, avendo i mezzi, vogliono che il matrimonio resti nella memoria. Brendan Blumer, 40enne americano che le cronache descrivono come il re delle criptovalute, e Salvatore Spano, olbiese, ex commesso di Gucci, hanno organizzato festeggiamenti di rilievo in Costa Smeralda. Gli ospiti si ritroveranno al Romazzino, interamente riservato. L’ex traghetto Agata, che copriva la rotta Palau-La Maddalena, diventa il palcoscenico galleggiante per i concerti di Coldplay e Lady Gaga. Per aperitivo e cena a San Pantaleo, Giorgia e Laura Pausini.

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