Si sposano il primo weekend di settembre e, avendo i mezzi, vogliono che il matrimonio resti nella memoria. Brendan Blumer, 40enne americano che le cronache descrivono come il re delle criptovalute, e Salvatore Spano, olbiese, ex commesso di Gucci, hanno organizzato festeggiamenti di rilievo in Costa Smeralda. Gli ospiti si ritroveranno al Romazzino, interamente riservato. L’ex traghetto Agata, che copriva la rotta Palau-La Maddalena, diventa il palcoscenico galleggiante per i concerti di Coldplay e Lady Gaga. Per aperitivo e cena a San Pantaleo, Giorgia e Laura Pausini.

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