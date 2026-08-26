Mini-elicottero urta i cavi e precipita, due morti  

Verbania. Due persone sono morte in un incidente aereo ieri mattina in Piemonte, in valle Antrona, nel Verbano-Cusio-Ossola. Intorno alle 11,10 un autogiro biposto, una sorta di elicottero ultraleggero, è precipitato a pochi metri dalla diga di Campliccioli, nel territorio di Antrona Schieranco. A perdere la vita sono stati Alessandro Angelo Muscinelli, 62 anni, residente a Premeno, che pilotava, e la compagna di suo fratello, Antonella Pagliarani, 63 anni, residente a Milano. Non è chiaro da dove fosse decollato il mezzo, un velivolo con rotore superiore non collegato al motore. Si suppone che i due fossero impegnati in un sorvolo turistico. A terra, nella zona del lago di Campliccioli, c’era il fratello di Muscinelli, soccorso in stato di shock. Sull’accaduto indaga la Finanza. Secondo una prima ricostruzione il velivolo ha toccato i cavi della funivia che porta verso il lago di Camposecco, di proprietà dell’Enel e non aperta al pubblico, prendendo fuoco e precipitando al suolo nel lato a valle della diga, in un’area scoscesa. Lo conferma il sindaco di Antrona Schieranco, Franco Borsotti: «Ho visto la scena dal balcone di casa. L’elicottero stava volando, poi ho visto una palla di fuoco. È fuori di dubbio che il velivolo si sia incendiato quando ha toccato i cavi della funivia che porta a Camposecco».

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