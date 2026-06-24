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Il progetto.
25 giugno 2026 alle 00:14

Un laboratorio di arte teatrale contro la violenza di genere 

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Il teatro come impegno sociale per dare voce al silenzio: con questo spirito è nato il laboratorio teatrale con le donne impegnate contro la violenza di genere. Un percorso finalizzato alla realizzazione di uno spot sociale per dare voce, forma e corpo al cambiamento attraverso l'arte della scena come strumento di denuncia, rinascita e condivisione.

Ideato dall’associazione Donne al Traguardo, il laboratorio, guidato dall’attrice e regista Grazia Dentoni, si propone di unire la formazione teatrale all’impegno sociale. Attraverso improvvisazioni, scrittura, canto creativo e lavoro sul corpo. Le partecipanti esploreranno tematiche cruciali legate alla parità, al rispetto e alla lotta contro ogni forma di abuso e discriminazione.
«Oltreché un corso di recitazione, questo laboratorio é uno spazio sicuro di ascolto e di empowerment», spiega Silvana Migoni, presidente dell’associazione Donne al Traguardo. «Vogliamo che l’arte diventi uno strumento attivo per scardinare gli stereotipi e dire un “no” collettivo alla violenza». Il laboratorio coinvolge una ventina di donne di tutte le età (quasi tutte alla prima esperienza teatrale) che saranno impegnate per quattro mesi con incontri settimanali nella sede dell’associazione. «Con questo laboratorio», evidenzia Grazia Dentoni, «vogliamo offrire alle donne un luogo in cui fare comunità. L’arte che propongo è uno strumento per sanare le ferite causate dalla violenza, un percorso per riappropriarsi della propria identità».

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