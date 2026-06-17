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Iglesias
18 giugno 2026 alle 00:38

Un incontro tra associazioni per Villa Boldetti 

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Si è tenuta, qualche giorno fa, una riunione fra le due associazioni che avranno in gestione il parco e alcuni locali adiacenti della prestigiosa Villa Boldetti, ad Iglesias. L’incontro fra l’associazione della Università della terza età e l’associazione medioevale del Gremio dei Contadini era incentrato sulla nuova gestione del parco e di alcuni locali della Villa. «È stata una riunione molto importante - ha commentato Luciano Peddis, presidente della Università della terza età - abbiamo chiarito alcuni punti in merito alla gestione del parco ed stata una riunione proficua in quanto ha determinato una collaborazione fra le due associazioni». L' apertura del parco e la fruibilità al pubblico sono stati i punti più salienti dell’incontro fra le due associazioni, che si sono impegnate entrambe a rendere l'immenso parco la nuova passeggiata della città. All’appello manca soltanto, la sottoscrizione ufficiale dell’accordo con l’amministrazione comunale che dovrà essere siglato con una delibera della Giunta. La delibera, fanno sapere dal Comune, è pronta ma non è ancora passata al vaglio dell’esecutivo.

Villa Boldetti è fra le costruzioni più prestigiose della città. Una parte, quella confinante con via Cattaneo, sarà dedicata alla realizzazione del nuovo centro per l'impiego. L'altra, con il suo immenso parco e alcuni locali, verrà affidata alle due associazioni della città. Da anni, il Gremio dei contadini gestisce una parte del parco e alcuni locali adiacenti dove ha sede l’associazione. Si occupa della cura e manutenzione delle aree verdi, e promuove molte attività e iniziative affinché possa essere conosciuto il parco e il valore sociale della villa.

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