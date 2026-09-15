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La festa.
16 settembre 2026 alle 00:49

Un gemellaggio benedetto da Sant’Elena 

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Prove di gemellaggio fra Quartu e il Comune maltese Birkirkara, presente in città con una folta delegazione per i festeggiamenti di Sant’Elena.

Dopo un primo summit formale, ieri il secondo incontro nell’ex Convento dei Cappuccini. «Ci siamo sentiti a casa. Malta e la Sardegna condividono radici storiche importanti e le nostre comunità hanno moltissimo in comune. Speriamo che questo sia solo l’inizio di una grande amicizia e di una proficua collaborazione», le parole della prima cittadina di Birkirkara Desirei Grech. Entusiasmo condiviso dal sindaco Graziano Milia: «Siamo onoratissimi di questa presenza e felicissimi di poter dare concretezza a questo percorso con una classe politica dirigente così giovane e preparata. Quartu sarà capofila di un progetto in cui crediamo fermamente, volto a creare relazioni stabili con Malta».

Nella delegazione anche Francis Pullicino, con la banda di Birkirkara. Presente il comitato stabile di Sant'Elena, e il consigliere Francesco Piludu che ha illustrato i prossimi passaggi operativi: «Occorre un’apposita delibera di Giunta per attivare ufficialmente la partnership all’interno della piattaforma di Focus Europe. Partiremo dai momenti celebrativi della festa per poi sviluppare meeting operativi dedicati a giovani, associazioni e tessuto imprenditoriale».

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