VaiOnline
Sant’Avendrace.
15 giugno 2026 alle 01:33

«Un finto prete pericoloso per gli anziani» 

La denuncia del vero sacerdote: «Chiede soldi in nome della parrocchia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si spaccia per prete per chiedere denaro agli abitanti del quartiere direttamente a casa. Si tratta di una delle truffe più note ma che, nonostante tutto, continua a colpire e a fare vittime. A segnalare l’accaduto e il tentativo nella zona di Sant’Avendrace è stato direttamente il vero parroco della chiesa di Sant’Avendrace, don Alessandro Simula, dopo le segnalazioni ricevute da alcuni residenti.

«Fate attenzione», l’appello del sacerdote sui social, «ci è stato segnalato che in questi giorni un individuo si presenta nelle case spacciandosi come un prete di Sant’Avendrace chiedendo soldi. Chi lo dovesse incontrare avvisi subito le forze dell’ordine».

I sospetti

«Purtroppo non sappiamo ancora molto sulla questione», dice don Simula dopo aver raccolto le testimonianze di alcuni fedeli, «in attesa di ulteriori dettagli, ho scritto un post su Facebook per evitare che la gente donasse soldi a uno sconosciuto». Nel mirino sono finiti soprattutto i pensionati. «Sembra conoscere la zona perché va nelle case degli anziani», conferma il parroco. «La segnalazione ci è arrivata da chi abita in via Ticino», spiega, «l’uomo si presenta come prete di Sant’Avendrace e chiede denaro per pagare i debiti della parrocchia».

«Ovviamente la parrocchia non ha in corso alcuna raccolta di denaro», ci tiene a sottolineare il sacerdote, evidenziando le incongruenze della richiesta. «In genere non lo facciamo mai porta a porta. Anche la benedizione delle case è finita. Nessuno, quindi, è autorizzato a chiedere denaro in nome e per conto della parrocchia».

Il precedente

A Sant’Avendrace non è la prima volta che viene segnalata la truffa del “finto prete”. Nello stesso periodo, nel giugno del 2022, una donna in pensione aveva donato 50 euro a un uomo che si era spacciato per parroco chiedendo un’offerta dopo che aveva simulato di benedire la sua abitazione. L’episodio era stato poi raccontato proprio a don Simula. «Alcuni anni fa era successa la stessa cosa», conferma, «tuttavia non possiamo dire che si tratti della stessa persona».

A quattro anni di distanza, il sacerdote è tornato così a mettere in guardia gli abitanti di Sant’Avendrace. «L’invito è quello di non dare nulla e segnalarlo alle forze dell’ordine».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

E prima delle trattative febbrili il presidente festeggia gli 80 anni

Match di arti marziali alla Casa Bianca, poi in Francia per il G7 
Il caso

A Punta Molentis debutta l’ombra a “numero chiuso”

Le nuove regole d’accesso alla spiaggia sono diventate un caso internazionale 
Luca Mascia
Lo scontro

Tajani vuole la Regione, è bufera

Gli alleati sardi al vicepremier di Forza Italia: «Si decide qui, non a Roma» 
Alessandra Carta
Destra

Vannacci: il femminicidio non esiste

Alla costituente di FnV: «Un’assurdità, è un omicidio come gli altri» 
Omicidio

Uccide la zia e la getta nel fiume

Accoltellata dal nipote di 17 anni dopo un rimprovero: dissidi per un’eredità 