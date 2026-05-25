Un ferito nello scontro frontale 

Spaventoso incidente ieri lungo la strada provinciale 9 a Ussana. Per cause ancora da accertare una vettura ha invaso la corsia di marcia opposta proprio mentre sopraggiungeva un’altra auto e l’impatto frontale è stato inevitabile.

Chi passava da lì in quel momento si è fermato e ha chiamato subito forze dell’ordine e soccorritori, giunti in pochi minuti. Il personale di due ambulanze, una delle quali medicalizzata, ha prestato i primi aiuti soprattutto a chi in quel momento destava maggiore preoccupazione, uno dei due conducenti, che è stato estratto dalle lamiere. L’uomo ha riportato diversi traumi. Il personale del 118, valutate le sue condizioni, lo hanno condotto all’ospedale Brotzu di Cagliari con un codice rosso. Poi le sue condizioni sono migliorate, anche se rimane sotto osservazione. Nel frattempo le forze dell’ordine erano impegnate nel ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità, mentre i vigili del fuoco mettevano in sicurezza la carreggiata (liberata dalla presenza dei veicoli) e ripristinavano la normale circolazione.

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