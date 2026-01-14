Un falò di preghiera ma anche di denuncia sociale 

Fuoco e preghiere per l’anno appena cominciato ma anche per chiedere aiuto per la popolazione che lotta per la salute e per l’ambiente. Tra i vari appuntamenti che nel Sulcis Iglesiente caratterizzano la giornata dedicata a Sant’Antonio Abate, quest’anno spicca quello di Is Urigus, frazione di San Giovanni Suergiu dove si lotta contro la nascita di una discarica. Il fuoco sarà acceso al termine di una giornata di preghiera organizzata dal “Comitato no discarica” insieme alla comunità locale. Alle 17 la messa nella chiesa locale presieduta da don Antonio Mura, responsabile della pastorale sociale e del lavoro della diocesi, seguirà una fiaccolata verso la ex cava che si vorrebbe trasformare in discarica e poi, al rientro nel paesino, il grande fuoco.

Confermati i tradizionali appuntamenti a Villamassargia, Terraseo (Narcao), Fluminimaggiore e Barbusi (Carbonia). A Villamassargia “Su Fogaroni” organizzato dall’amministrazione comunale, la parrocchia Beata Vergine della Neve e il Gev comincia con “su Fogaroneddu”, il falò per i più piccoli organizzato al mattino nel nido d’infanzia comunale Rosa Parks e nell’istituto Meloni. Alle 17 la processione e, a seguire, la benedizione del pane. Seguirà la benedizione degli animali e l’accensione del falò. A Terraseo, alle 18 ci sarà la messa nella chiesa parrocchiale e alle 19-19.30 partirà la fiaccolata con il simulacro da via Chiesa a piazza Iglesias che sarà la sede del grande fuoco. L’associazione culturale Terraseo 2010 ha organizzato l’appuntamento con Comune, parrocchia e tanti concittadini. A Barbusi, frazione di Carbonia, il sesto falò di Sant’Antonio coinciderà con la prima “Sagra de su cumbidu di Sant’Antoni” e si terrà il 17 gennaio alle 19 dopo la benedizione del falò e degli animali. Le degustazioni in programma dopo saranno accompagnate dalla musica. Organizza l’associazione sant’Antonio Abate di Barbusi con patrocinio di Comune e Pro Loco. Infine, a Fluminimaggiore, l’appuntamento è per venerdì 16 organizzato dalla Pro Loco e parrocchia di Sant’Antonio da Padova col patrocinio del Comune. Alle 17.30 la messa in onore del Santo, alle 18.30 accensione e la benedizione del falò animato dalla banda musicale e alle 19.30 la distribuzione di fave, dolci e bevande. Sabato, alle 17, la benedizione degli animali.

RIPRODUZIONE RISERVATA