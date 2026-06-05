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06 giugno 2026 alle 00:32

Ballottaggi in 41 Comuni, sei capoluoghi di provincia 

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Domani e lunedì si terranno i ballottaggi che chiuderanno l’ultima tornata di amministrative. Restano da assegnare 41 Comuni, tra questi sei capoluoghi: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Qui si testerà la capacità dei candidati di allargare il consenso oltre le coalizioni tradizionali. Il caso Vigevano sarà simbolico, con i voti dei vannacciani che potrebbero costituire l’ago della bilancia. Ad Agrigento si sfideranno Michele Sodano (centrosinistra) e Dino Alonge (FI-FdI-Udc e autonomisti), ad Arezzo la contesa sarà tra Marcello Comanducci (centrodestra) e Vincenzo Ceccarelli (centrosinistra), a Chieti vanno al ballottaggio Giovanni Legnini, candidato del centrosinistra, e Cristiano Sicari, sostenuto da tutte le forze di maggioranza tranne la Lega; a Lecco il ballottaggio sarà tra il sindaco di centrosinistra uscente Mauro Gattinoni e il candidato del centrodestra Filippo Boscagli; a Macerata il ballottaggio è scattato per un soffio: il sindaco uscente Sandro Parcaroli, espressione del centrodestra, è in testa con il 49,96% delle preferenze. Indietro lo sfidante di centrosinistra Gianluca Tittarelli. a Trani si sfideranno Marco Galiano, sostenuto al primo turno dal Pd ma non dal M5S, e Angelo Guarriello per il centrodestra.

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