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Sinnai.
01 aprile 2026 alle 01:05

Un depuratore per l’Uganda, ok bipartisan in Consiglio 

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Con voti unanimi il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato le variazioni di bilancio e l’applicazione degli avanzi di amministrazione. Le delibere sono state illustrate dall’assessora al bilancio Katiuscia Concas. Tra queste, la disponibilità di 3mila euro per la realizzazione con l’Università di Sassari e di altri enti di un depuratore e di un laboratorio per le acque da utilizzare per fini potabili, destinati a un villaggio nel nord Uganda.

Il progetto e la sintesi dell’iniziativa sono stati illustrati dalla sindaca Barbara Pusceddu, con un intervento del consigliere di “Sinnai libera” Aldo Lobina. Quindi il voto: 17 consiglieri presenti, 17 favorevoli a questa iniziativa in Uganda.Il Consiglio si è poi occupato delle altre variazioni di bilancio che tra l’altro consentiranno l’attuazione del progetto “Ritornare a casa”, la disponibilità di fondi per il trasporto di studenti disabili, l’acquisto di nuovi arredi per la scuola dell’infanzia di via Genova, l’adeguamento sismico della scuola di via Caravaggio, interventi per la sistemazione della “Piazzetta 2 agosto”. E ancora l’acquisto di nuove attrezzature per il cantiere comunale e per interventi sul tetto del caseggiato di via Libertà. Discusse anche le interrogazione e le comunicazioni dei consiglieri Walter Zucca, Aldo Lobina, Paolo Usai, Roberto Loi, Giacinta Porceddu con interventi della sindaca Pusceddu e degli assessori Michela Matta e Alessio Serra. (r.s. )

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