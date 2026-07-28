Cos’è la labirintite?

Un deficit acuto dell’apparato vestibolare destro o sinistro dovuta ad infezioni virali, batteriche, cause vascolari, malattia di Meniere, dislocazione di otoliti. Provoca vertigini intense, nausea, vomito, perdita di equilibrio. I sintomi possono essere confusi con cause neurologiche che originano dal tronco encefalico o dal cervelletto. È quindi importante differenziare le patologie dell’orecchio (vertigini periferiche) di pertinenza dell’otorino da quelle del neurologo (vertigini centrali). Le cause neurologiche di queste vertigini includono ictus o TIA, sclerosi multipla, tumori cerebrali, emicrania vestibolare, malattie neurodegenerative. La diagnosi è clinica e strumentale, la terapia è farmacologica.