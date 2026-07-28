VaiOnline
Neurologia
29 luglio 2026 alle 00:46

Un deficit acuto dell’apparato vestibolare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cos’è la labirintite?

Un deficit acuto dell’apparato vestibolare destro o sinistro dovuta ad infezioni virali, batteriche, cause vascolari, malattia di Meniere, dislocazione di otoliti. Provoca vertigini intense, nausea, vomito, perdita di equilibrio. I sintomi possono essere confusi con cause neurologiche che originano dal tronco encefalico o dal cervelletto. È quindi importante differenziare le patologie dell’orecchio (vertigini periferiche) di pertinenza dell’otorino da quelle del neurologo (vertigini centrali). Le cause neurologiche di queste vertigini includono ictus o TIA, sclerosi multipla, tumori cerebrali, emicrania vestibolare, malattie neurodegenerative. La diagnosi è clinica e strumentale, la terapia è farmacologica.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 