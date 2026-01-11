VaiOnline
Isili.
Un campo in erba sintetica sostituirà quello in terra battuta 

Al via a Isili i lavori preparatori per piazzare un manto in erba sintetica al posto del vecchio campo in terra battuta nello spazio che si trova proprio affianco allo stadio “Ottavio Corda”. Il Comune ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse chiamata “propedeutica” per una procedura negoziata.

Mezzo milione è il costo dell’opera necessaria per migliorare l’impianto sportivo di via Grazia Deledda frequentato da tantissimi giovani del Sarcidano. Attualmente in quell’area è presente un campo in terra battuta che è sempre stato utilizzato per gli allenamenti delle squadre delle varie categorie ma che è poco fruibile nei periodi di freddo rigido e di piogge intense che lo rendono impraticabile.

Gli interventi previsti riguardano la realizzazione di un campo da calcio a 11 regolamentare a completamento dell’impianto sportivo attuale, da rendere fruibile in totale sicurezza grazie alla messa a norma degli accessi, a una nuova recinzione e a interventi di efficientamento. Attualmente per potersi allenare in tutta tranquillità bambini e ragazzi devono spostarsi negli impianti del vicino Gergei anche per consentire una maggiore tutela del manto erboso del campo principale.

La presenza di un campo in sintetico nella stessa area sarà un valore aggiunto per l’offerta sportiva del paese gestita dalla società Polisportiva. (s. g.)

