Un calendario in memoria dell’edicolante 

Il calendario dei volontari del soccorso in memoria di Francesco Secci. Le opere dei bambini e dei ragazzi di Urzulei che, nei mesi scorsi hanno partecipato al concorso artistico dedicato all’edicolante scomparso qualche anno fa, hanno ispirato la produzione realizzata dalla Pavs, associazione presieduta da Pierangelo Arba. «Questo calendario - ha spiegato Arba - vuole essere un invito al volontariato e un segno di presenza sul territorio delle associazioni volontaristiche».

Ogni mese sul calendario è arricchito da due foto. «Quest’anno - ha proseguito il presidente della Pavs - il nostro calendario è stato realizzato grazie alla collaborazione del comitato “Chentu concas, chentu berritas” delle leve ‘75, ‘85 e ‘95 che ha organizzato il concorso artistico in ricordo di Francesco Secci». In questi giorni è iniziata la vendita promozionale del calendario, il cui ricavato finanzierà l’attività di volontariato. (ro. se.)

