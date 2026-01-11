VaiOnline
Radiolina.
12 gennaio 2026 alle 00:12

Un “Caffè Corretto” con Francesca Figus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ma davvero un capo di Stato può decidere di comprare una nazione, come se la realtà fosse un grande Monopoli? Donald Trump e il caso Groenlandia tra gli argomenti domani in primo piano a “Caffè Coretto”. Tra gli ospiti di Francesca Figus, dalle 8.10 in diretta su Radiolina, oltre all’analista politico Alessandro Aresu, anche il sindaco di Olbia Settimo Nizzi che, con un’ordinanza, ha appena detto basta, dopo la tragedia di Crans Montana, alle bottiglie con scintille e fontane.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sardegna indietro: redditi sotto del 15%

Ricchezza pro capite annua a 19.604 euro, nel resto del Paese si superano i 22mila 
Al. Car.
regione

Finanziaria 2026, il Consiglio sgomita: «È già tutto deciso»

I partiti: gli interventi nella manovra determinati a tavolino dalla Giunta 
Maltempo

Weekend bianco, un’invasione

Turisti a frotte a Fonni e Desulo, le strutture ricettive fanno il pienone 
Gianfranco Locci
Il caso.

Traghetti dirottati, è polemica

Mariangela Pala
Sestu.

Il vento abbatte un albero speciale

Giovanni Lorenzo Porrà
La storia

«La mia medicina? Il grande amore per la vita»

Alessandro Cappato: vedo l’infinito in ciò che può apparire piccolo, bisogna saper dare un senso a ogni cosa 
Massimiliano Rais
Roma

Brutale aggressione, 57enne grave

Stazione Termini: un funzionario statale massacrato di botte da un gruppo di giovani 