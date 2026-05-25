Un argento agli Europei di camminata nordica 

Per la prima volta la Sardegna conquista una medaglia in una competizione sportiva agonistica nella specialità “Nordic walking”, la camminata nordica. Un risultato ottenuto da tre atleti isolani nell’European Masters Athletics Championships Non Stadia che si è svolto a Catania.

Si tratta di Mario Ottonello, formatore del team, Anna Maria Zonca e Luisa Piras, rappresentanti delle associazioni sportive “Viandanti”, di Sinnai, e “Sportivamente”, di Cagliari, accompagnati da Valerio Fadda nel ruolo di dirigente e supporter della delegazione sarda. Ottonello, Zonca e Piras, protagonisti della gara dei 10 chilometri, hanno dovuto confrontarsi con atleti giunti da tutta l’Europa. Luisa Piras, 37enne originaria di Oristano ma residente a Cagliari, ha conquistato il titolo di vice campionessa europea nella categoria Master 35. La delegazione ha portato in alto i colori della Sardegna confermando la crescita di questo sport nella nostra Isola. Una disciplina sportiva completa e accessibile, ma allo stesso tempo competitiva e tecnica, che apporta grandi benefici fisici. Inoltre è uno sport che può regalare grandi soddisfazioni, come dimostra la conquista di quest’argento europeo.

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