Un arcobaleno per via dei Partigiani 

È stata inaugurata, dopo la riqualificazione, via dei Partigiani, a Pirri: pedonale e decorata con i sette colori dell’arcobaleno. L’intervento, che ha richiesto la depavimentazione di circa 300 metri quadrati, arriva dopo la polemica social sulla scelta cromatica, che ha spinto il Comune a rimuovere il post per via di scontri tra gli utenti nei commenti.

«Restituiamo spazi alle persone, togliendoli alle auto», spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Qui si affacciano tre scuole prive di passi carrabili: per questo abbiamo permesso il passaggio a via Marzabotto, prima a senso unico, senza creare disagi». La depavimentazione rientra in un progetto europeo contro le isole di calore: «Garantisce l’acqua alle radici degli alberi, evitando che danneggino la strada. Si possono abbassare le temperature anche di qualche grado». Sui colori: «Dallo scorso anno Cagliari è Città della pace e del dialogo nel Mediterraneo, con una mozione comunale: l’arcobaleno è simbolo di quella scelta».

L’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi ricorda i passaggi del progetto: «È la prima depavimentazione che realizziamo, e lo faremo anche in altri contesti». Per il presidente della commissione mobilità Luciano Congiu, c’è una dimensione ludica: «Crea un piacere nell’andare a scuola. La nostra cultura urbanistica moderna ripensa gli spazi come luoghi di socialità». (u. z.)

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