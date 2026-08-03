VaiOnline
Pirri.
04 agosto 2026 alle 00:19

Un arcobaleno per via dei Partigiani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È stata inaugurata, dopo la riqualificazione, via dei Partigiani, a Pirri: pedonale e decorata con i sette colori dell’arcobaleno. L’intervento, che ha richiesto la depavimentazione di circa 300 metri quadrati, arriva dopo la polemica social sulla scelta cromatica, che ha spinto il Comune a rimuovere il post per via di scontri tra gli utenti nei commenti.

«Restituiamo spazi alle persone, togliendoli alle auto», spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. «Qui si affacciano tre scuole prive di passi carrabili: per questo abbiamo permesso il passaggio a via Marzabotto, prima a senso unico, senza creare disagi». La depavimentazione rientra in un progetto europeo contro le isole di calore: «Garantisce l’acqua alle radici degli alberi, evitando che danneggino la strada. Si possono abbassare le temperature anche di qualche grado». Sui colori: «Dallo scorso anno Cagliari è Città della pace e del dialogo nel Mediterraneo, con una mozione comunale: l’arcobaleno è simbolo di quella scelta».

L’assessora all’Istruzione Giulia Andreozzi ricorda i passaggi del progetto: «È la prima depavimentazione che realizziamo, e lo faremo anche in altri contesti». Per il presidente della commissione mobilità Luciano Congiu, c’è una dimensione ludica: «Crea un piacere nell’andare a scuola. La nostra cultura urbanistica moderna ripensa gli spazi come luoghi di socialità». (u. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

l’emergenza

Caldo, nuova allerta: picchi fino a 42 gradi

In Sardegna le temperature più elevate, anche Ferragosto si prevede bollente 
Cristina Cossu
L’attentato

Lula, i due ricercatori finiti nel mirino hanno lasciato l’Isola

Tre anni fa un ordigno a Sos Enattos: l’indagine per terrorismo è aperta 
Fabio Ledda
Servitù militari

Esercitazioni estive nei poligoni dell’Isola, deroga della Regione

Nulla osta alle operazioni della Leonardo  nonostante il blocco da giugno a settembre 
Enrico Fresu
Cagliari

Anfiteatro e spettacoli, il sogno di una nuova vita

Dopo l’appello di Fiorella Mannoia si riaccende il dibattito sull’arena chiusa dal 2011: «Una ferita aperta» 
Alessandra Ragas
Centrosinistra

Primarie, alta tensione nel Campo largo

Schlein gela Conte: «Prima il programma, poi consultazioni per scegliere il leader» 
I delitti

Uccide a coltellate l’ex della fidanzata

Prima la rissa al bar, poi il blitz sotto casa: vittima un 24enne albanese 