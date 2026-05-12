Un anno fa la morte di Gene Hackman e della moglie 

Un anno fa il mito del cinema Gene Hackman e la moglie Betsy Arakawa furono colpiti dall'Hantavirus: lei, 63 anni, respirando escrementi di topi infetti che infestavano la casa, lui, 95 anni, non più autosufficiente per una grave forma di Alzheimer, morto di stenti qualche giorno dopo. La moglie dell’attore - spiegarono all'epoca i medici legali - è morta di sindrome cardiopolmonare da Hantavirus, una grave malattia trasmessa dal topo cervino ( deer mouse ) riscontrata anche in altre specie di roditori.

Il virus è endemico in vari stati dell'Ovest, ma le infezioni non sono molto frequenti. In New Mexico, dove abitavano gli Hackman, da molti anni si registrano al massimo una decina di casi all'anno: 142 tra 1975 e 2025 di cui 55 con esito fatale, secondo le statistiche del Dipartimento alla Salute. L'attore e la moglie la moglie furono trovati semimummificati il 26 febbraio 2025 nella loro villa sulle colline di Santa Fe.

A lungo la ragione del doppio decesso rimase misteriosa e solo con l'autopsia era stato risolto il rebus riconducendo la scomparsa di lui a problemi di cuore fatali una settimana dopo che lei, colpita dalla rara e spesso fatale malattia contratta respirando esalazioni di feci, urina o saliva dei topi, era crollata senza vita sul pavimento di uno dei bagni di casa.

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