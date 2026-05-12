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13 maggio 2026 alle 00:33

Cagliari, prende forma il nuovo porto 

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Realizzato al posto dei vecchi parcheggi, il nuovo lungomare al porto di Cagliari convince residenti e turisti: «Una riqualificazione molto bella ed elegante». Comprende piste ciclabili, aree verdi e una lunga passeggiata pedonale. Realizzato tra i moli Dogana e Sanità, dal 21 al 24 maggio sarà fra le principali attrazioni della regata preliminare dell’America’s Cup di vela, con il Race Village e tante iniziative per il pubblico. Con una criticità rimasta: i cantieri, da quello per la seconda parte del lungomare a quello della metro, che circondano l’area.

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