Bimbi del bosco, cambia la difesa 

L’Aquila. Nuovo cambio nella difesa della “famiglia nel bosco”, la coppia anglo-australiana alla quale lo scorso 20 novembre il Tribunale per i Minorenni ha sospeso la potestà genitoriale disponendo il trasferimento dei figli minori in una struttura protetta. Gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas, subentrati il 26 novembre all’avvocato Giovanni Angelucci, hanno rinunciato al mandato: «Non c’era una visione comune», ha detto Solinas, confermando la decisione di lasciare l’incarico assunto a novembre. Il nuovo rappresentante legale è Simone Pillon, ex senatore della Lega e tra gli organizzatori del Family Day, esperto di diritto di famiglia. «Come prima cosa leggeremo tutte le carte», ha detto. Pillon, ex senatore della Lega e tra gli organizzatori e sostenitori del Family Day, è esperto di diritto di famiglia. Il perito di parte, lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente dei precedenti legali, proseguirà il lavoro sulla perizia psicologica della coppia.

RIPRODUZIONE RISERVATA