Un anno di sport sardo a “L’Informatore 360” 

Due presidenti in studio per ripercorrere il 2025 dello sport sardo. A “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis ( foto ), che va in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina, saranno ospiti i vertici dello sport olimpico e paralimpico nell’Isola. Ci saranno Bruno Perra, presidente di Coni Sardegna, e Claudio Secci, nuovo numero uno regionale del Comitato Paralimpico Italiano, per tracciare il bilancio di un anno di sport.