VaiOnline
Radiolina.
24 dicembre 2025 alle 00:37

Un anno di sport sardo a “L’Informatore 360” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due presidenti in studio per ripercorrere il 2025 dello sport sardo. A “L’Informatore Sportivo 360”, il settimanale condotto dal giornalista Carlo Alberto Melis ( foto ), che va in onda ogni venerdì dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina, saranno ospiti i vertici dello sport olimpico e paralimpico nell’Isola. Ci saranno Bruno Perra, presidente di Coni Sardegna, e Claudio Secci, nuovo numero uno regionale del Comitato Paralimpico Italiano, per tracciare il bilancio di un anno di sport.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Per l’esponente del Psd’Az la Regione perderà ogni possibilità di controllo

«La fusione degli scali sardi è un’operazione di potere»

L’ex assessore Moro attacca: è una speculazione in un settore strategico, così si penalizza chi viaggia 
Lorenzo Piras
Governo

Manovra da 22 miliardi, ok dopo le tensioni

Giorgetti: «Fatte cose impossibili». Rischio anticostituzionalità, salta la norma sulle Authority 
le storie

Natale senza tetto«Sotto un ponte anche nelle feste»

I volontari della Croce Rossa  in soccorso degli indigenti 
Mauro Madeddu
La storia

Natale in Sardegna per l’emigrato ricoverato a Berlino

Manuel Desogus è rientrato grazie alla raccolta fondi sul web 
Giovanni G. Scanu
Il menu

Per le feste in tavola regna la tradizione: «Largo ai cibi sardi»

Bottarga, ravioli, agnello e seadas: le scelte per pranzi e cene di Natale 
Sara Marci
Il provvedimento

I bimbi restano nella casa protetta

Famiglia nel bosco, a Natale il padre potrà incontrare i figli e la moglie 