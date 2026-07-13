Un altro immigrato ucciso dall’Ice 

Washington. Un uomo è stato ucciso in una sparatoria che ha coinvolto agenti dell’immigrazione in Maine. La dinamica è ancora poco chiara ma l’incidente sta sollevando un nuovo polverone poiché avvenuto a pochi giorni di distanza dall’uccisione di un immigrato messicano da parte dell’Ice a Houston. La sparatoria è avvenuta attorno alle 8 di mattina ora locale, all’incrocio di un quartiere di Biddeford. Secondo la Maine Immigrants’ Rights Coalition la vittima è un colombiano di 26 anni, autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale.

Nel video ripreso da una telecamere di sicurezza della zona, si sente il rumore di almeno quattro spari. In un altro filmato si vedono i soccorritori che prestano assistenza ad una persona distesa sulla schiena in mezzo alla strada accanto ad una berlina bianca e un’auto delle forze dell’ordine vicino alla vettura. La governatrice del Maine, la democratica Janet Mills, ha assicurato che «la polizia è sul posto e collabora con l’ufficio del procuratore generale e le autorità federali per ricostruire la dinamica di quanto accaduto». «So che situazioni come queste destano allarme e paura», ha dichiarato. La rappresentante dello stato alla Camera, Chellie Pingree, si è detta «turbata e indignata» per l’accaduto e ha chiesto chiesto un’indagine. «Perché siete nel Maine?», ha inoltre scritto sui social riferendosi agli agenti dell’immigrazione dispiegati da Donald Trump in diversi Stati americani.

In attesa di dettagli più precisi l’episodio è comunque destinato a scatenare una bufera. Meno di una settimana fa un immigrato messicano è stato ucciso ad un controllo stradale mentre si recava al lavoro a Houston. La morte di Lorenzo Salgado Araujo ha scatenato proteste in tutti gli Stati Uniti e riacceso le richieste di una maggiore trasparenza delle forze anti-migranti. Mentre il ministero degli Esteri del Messico, ha annunciato la presidente Cluadia Sheinbaum, presenterà denunce presso il Dipartimento di Giustizia Usa e diverse procure statali del Paese per la morte di 17 cittadini messicani in custodia o in operazioni dell’Ice. Un tema che aveva raggiunto livelli di forte tensione all’inizio dell’anno dopo che Renee Good e Alex Pretti, due americani poco più che trentenni, erano stati uccisi da agenti federali dell’immigrazione durante due operazioni distinte dell’Ice a Minneapolis.

RIPRODUZIONE RISERVATA