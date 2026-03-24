«Un albero troppo grande copre la chiesa» 

Fari puntati su Nuraxinieddu, in particolare sulla piazza dove sorge la chiesa di san Giacomo Apostolo. «L’area antistante l’edificio di culto si presenta oggi in condizioni indecorose e inaccettabili, con una pianta cresciuta in modo incontrollato fino a soffocare e oscurare la struttura, simbolo evidente di totale incuria amministrativa». Il gruppo consiliare Oristano al Centro presenta l’interpellanza a sindaco e assessora all’Ambiente denunciando che proprio quest’ultima «pur avendo avuto modo di constatare personalmente lo stato dei luoghi in occasione della visita pastorale, non è stata in grado neppure di individuare la necessità di un intervento minimo e urgente».

Giuliano Uras e Roberto Pisanu, dopo aver sottolineato che «l’Amministrazione guidata da Massimiliano Sanna continua a dimostrare un’inspiegabile inerzia, configurando di fatto una corresponsabilità politica», chiedono «come sia possibile che una situazione tanto evidente di degrado non sia stata affrontata con tempestività» e che il sindaco «proceda immediatamente alla revoca delle deleghe e alla rimozione dell’assessora all’Ambiente, la cui permanenza in carica rappresenta oggi un insulto per il rispetto dovuto ai cittadini oltre che un danno per il decoro urbano». ( m. g. )

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