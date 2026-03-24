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Colombia
25 marzo 2026 alle 00:42

Un aereo militare cade in Amazzonia Almeno 66 morti 

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BOGOTÀ. È di almeno 66 morti e decine di feriti il bilancio dello schianto di un aereo militare colombiano. A bordo si trovavano circa 125 persone, tra militari, agenti di polizia e membri dell’equipaggio. È precipitato a Puerto Leguízamo, nel dipartimento amazzonico del Putumayo vicino al confine meridionale con l’Ecuador e il Perù. Secondo le prime ricostruzioni, riportate da El Colombiano, l’aeromobile, un C-130 Hercules avrebbe «avuto difficoltà a prendere quota, precipitando a pochi secondi dal decollo». Le cause restano tuttavia oggetto di indagine. Secondo Rcn Noticias, i soccorsi sono stati «resi difficili dalla zona remota in cui è avvenuto l'impatto». Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha espresso il proprio cordoglio, dichiarando il suo «dolore per le vite perse, in particolare per i giovani coinvolti nel disastro».Ma ha definito la tragedia «evitabile», sottolineando la necessità di «modernizzare» la flotta militare del Paese.

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Gino Paoli sul palco del teatro Ariston a Sanremo mostra ai fotografi il premio alla carriera il 3 marzo 2004. CLAUDIO ONORATI/ANSI / ANSA-CD
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